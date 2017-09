Introducing The Pikachu Programming Language – A Programming Language Made For Pikachus

I am proud to present to you the Pikachu programming language. It is a language designed specifically to be usable by Pikachus.

Motivation and Objective

In today’s job market, most Pikachus are forced to live a life of obedience and servitude to cruel Pokemon trainers. They are regularly forced to fight other Pokemon for sport, often in front of large audiences. Clearly this is unethical and a gross violation of Pikachu rights.

I firmly believe that to successfully end this inpikachu practice, we first need to provide Pikachus around the world with suitable alternative career options. And the Pikachu programming language intends to do just that.

Today, there are innumerable human programmers around the world. IT industries are recruiting millions and millions of human beings. One of the things that’s enabling this is that all programming languages out there today are designed in human language, and tailored towards human beings.

Well, not anymore!

Design Principles

The language should be easily usable by Pikachus. Programs should be readable and writable by any Pikachu.

The language should utilise only elements of Pikachu language. This is actually a very good thing since human language is often messy and complicated. But since Pikachu is based on the language of the Pikachus, it can make do with only the following three syntax elements : pi, pika, pikachu

Coding in Pikachu should be easy if you’re a Pikachu. However, if you’re a human being and write a bunch of programs in Pikachu, you’re ability to speak/read/write in the language of Pikachus should improve significantly.

As of now, Trove 42 is the official home of Pikachu. If a lot of Pikachus start using this language, I might consider moving to a dedicated domain in the future.

You can find all the syntax rules for Pikachu here. You can write and execute your own Pikachu programs using the editor here.

You can also check out sample Pikachu programs below:

Sample Programs:

A program that prints “HELLO WORLD”

pikachu pika pikachu pika pika pi pi pika pikachu pika pikachu pi pikachu pi pikachu pi pika pi pikachu pikachu pi pi pika pika pikachu pika pikachu pikachu pi pika pi pika pika pi pikachu pikachu pi pikachu pi pika pikachu pi pikachu pika pikachu pi pikachu pikachu pi pikachu pika pika pikachu pi pikachu pi pi pikachu pikachu pika pikachu pi pika pi pi pika pika pikachu pikachu pi pi pikachu pi pikachu

pikachu pikachu pi pikachu

pikachu pika pika pikachu pika pikachu pikachu pika pika pikachu pikachu pi pi pikachu pika pikachu pika pika pi pika pikachu pikachu pi pika pika pikachu pi pika pi pika pi pikachu pi pikachu pika pika pi pi pika pi pika pika pikachu pikachu pika pikachu pikachu pika pi pikachu pika pi pikachu pi pika pika pi pikachu pika pi pika pikachu pi pi pikachu pika pika pi pika pi pikachu

pikachu pikachu pi pikachu

pikachu pika pi pika pika pikachu pika pikachu pi pikachu pi pi pika pi pikachu pika pi pi pika pikachu pi pikachu pi pi pikachu pikachu pika pikachu pikachu pika pi pikachu pi pika pikachu pi pikachu pika pika pikachu pika pi pi pikachu pikachu pika pika pikachu pi pika pikachu pikachu pi pika pikachu pikachu pika pi pi pikachu pikachu pi pikachu pi pikachu pi pikachu pi pika pikachu pi pikachu pika pikachu pi pika pi pikachu

pi pika

pikachu pikachu pi pikachu

pika pi

pikachu pikachu pi pikachu

pikachu pi pikachu pi pi pikachu pi pikachu pika pikachu pikachu pi pikachu pikachu pika pi pi pika pikachu pika pikachu pi pi pikachu pika pi pi pikachu pika pika pi pika pika pikachu pika pikachu pi pi pika pikachu pika pi pikachu pikachu pi pikachu pika pikachu pikachu pika pi pi pikachu pikachu pi pika pikachu pi pikachu pika pikachu pikachu pika pi pikachu pikachu pika pikachu pi pikachu pika pika pi pikachu pi pika pi pikachu pikachu pi pikachu

pi pika

pikachu pikachu pi pikachu

pikachu pikachu pi pika pikachu pi pika pika pi pi pika pi pikachu pi pika pi pika pi pika pikachu pika pi pi pikachu pi pikachu pi pika pi pika pika pikachu pi pikachu

pikachu pikachu pi pikachu

pikachu pi pikachu pika pikachu pi pika pi pikachu pikachu pika pika pi pi pikachu pi pika pi pikachu pi pika pikachu pi pika pi pi pikachu pikachu pika pika pikachu pikachu pi pi pikachu pi pikachu pi pikachu pi pi pikachu pikachu pi pikachu pi pikachu pi pika pika pikachu pikachu pika pi pika pikachu pi pikachu pi pi pika pikachu pika pi pikachu pi pika pi pi pikachu pikachu pika pika pikachu pika pika pikachu pi pika pi pika pikachu pi pika pikachu pika pi pika pikachu

pikachu pikachu pika pikachu

pikachu pikachu pika pikachu

pi pi pikachu pi pikachu pika pika pi pikachu pika pika pi pi pika pika pikachu pi pi pikachu pi pika pi pika pikachu pi pikachu pi pikachu pikachu pi pi pika pika pi pika pika pi pika pikachu pikachu pi pikachu pika pi pi pika pi pi pikachu pikachu pika pi pi pika pika pi pika pikachu pi pikachu pi pi pika pi pika pika pikachu pika pi pika pikachu pi pikachu pikachu pi pi pika pi pika pika pikachu pikachu pi pikachu

pikachu pikachu pi pikachu

pikachu pi pikachu pikachu pika pikachu pikachu pika pika pikachu pikachu pika pikachu pi pika pikachu pika pika pi pikachu pi pi pika pi pi pikachu pika pika pikachu pikachu pika pikachu pikachu pi pika pi pi pikachu pikachu pika pi pi pikachu pikachu pika pikachu pika pi pikachu pi pika pi pika pikachu pika pi pikachu pi pikachu pikachu pi pika pikachu pi pikachu pikachu pi pika pi pikachu pikachu pi pikachu pika pika pi pi pikachu

pikachu pi pi pika pi pi pikachu pika pikachu pikachu pika pika pi pi pika pikachu pi pikachu pi pi pika pi pika pi pi pika pikachu pi pika pi pikachu pika pikachu pika pi pi pika pi pi pikachu pi pikachu pikachu pika pi pikachu pi pi pika pi pikachu pi pi pika pi pi pikachu pika pikachu pika pikachu pika pi pikachu pikachu pi pi pika pika pikachu

pikachu pikachu pi pikachu

pikachu pikachu pika pikachu

A program that prints the n-th (n≥2) Fibonacci number (Enter n as input)

pika pika pikachu

pi pika pikachu

pi pikachu pikachu pika pi pikachu pi pika pikachu

pika pi pika pikachu pika pi pi pika pikachu

pikachu pika pi pika pika pikachu

pika pikachu

pika pikachu

pika pikachu

pi pika pika pikachu

pika pi pikachu

pika pi pi pikachu

pikachu pi pika pikachu pikachu pika pikachu

pikachu pikachu pi pi pika pika pikachu

pikachu pika pikachu

pikachu pikachu

pika pikachu pikachu pika pi pika pikachu pika pi pika pi pika pikachu pika pi pikachu pikachu pika pi

pika pika

pika pikachu pika pi pika pika

pika pikachu

pika pikachu

pika pikachu

pika pikachu pika pikachu